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08 мая, 16:15

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CNN: между Индией и Пакистаном произошел воздушный бой с участием 125 самолетов

Индия и Пакистан провели воздушный бой с участием 125 самолетов – СМИ

Фото: 123RF/mtaira

Между вооруженными силами Индии и Пакистана произошел воздушный бой, в котором были задействованы 125 самолетов. Об этом сообщает CNN.

"По словам высокопоставленного источника в пакистанских службах безопасности, развязавшийся между истребителями Пакистана и Индии воздушный бой был самым масштабным и долгим в современной истории авиации, в ходе которого было сбито пять индийских самолетов", – отметило издание.

Как подчеркнули журналисты, бой шел больше часа, однако самолеты не покидали пространства своих государств.

Ситуация на индийско-пакистанской границе обострилась после 22 апреля, когда в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Это стало причиной того, что Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В Исламабаде заявили, что не станут начинать эскалацию конфликта с Нью-Дели, если Индия прекратит свою военную операцию и другие агрессивные действия.

В Кремле призвали стороны к сдержанности и скорейшему переходу к переговорному процессу. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сложившаяся ситуация между странами является поводом для чрезвычайной обеспокоенности.

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