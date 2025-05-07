РИА Новости: конфликт Индии и Пакистана может повлиять на поставки риса и чая в Россию

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Дальнейшее обострение конфликта Индии и Пакистана может повлиять на поставку в Россию товаров на сумму почти в 5 миллиардов долларов в год. Это затронет рис, чай, гаджеты, лекарства и одежду, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, общий объем импорта в Россию товаров в прошлом году достиг 4,99 миллиарда долларов из Индии и 68,5 миллиона из Пакистана.

Больше всего из Нью-Дели поступало вычислительной техники (500,3 миллиона долларов). Также в Россию поставляли фармацевтическую продукцию (420 миллионов ) и смартфоны (238,8 миллиона).

В топ-10 товаров из Индии также попали искусственный корунд (на 160,3 миллиона долларов), облицовочные и другие плиты (на 143,4 миллиона), креветки (на 124 миллиона), экстракты, эссенции и концентраты кофе и чая.

Из Пакистана в Россию привозили одежду и аксессуары из кожи на 19,1 миллиона долларов. Кроме того, оттуда поставляли приборы для медицины и ветеринарии (на 7,7 миллиона долларов), ткани из хлопка (на 6,4 миллиона), рис (на 4,4 миллиона), спортинвентарь и игрушки (на 2,7 миллиона), цитрусовые (2,3 миллиона) и постельное белье (на 1,8 миллиона).

Ситуация на индийско-пакистанской границе обострилась после 22 апреля, когда в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Это стало причиной того, что Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В Исламабаде заявили, что не станут начинать эскалацию конфликта с Нью-Дели, если Индия прекратит свою военную операцию и другие агрессивные действия.

В Кремле призвали стороны к сдержанности и скорейшему переходу к переговорному процессу. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сложившаяся ситуация между странами является поводом для чрезвычайной обеспокоенности.

