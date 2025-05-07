ANI: Вооруженные силы Пакистана понесли потери при ответе Индии на обстрелы границы

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Армия Пакистана понесла потери в результате ответных действий войск Индии на артиллерийские обстрелы на границе. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источники в индийском министерстве обороны.

Агентство отмечает, что Индия отреагировала на нарушения режима прекращения огня, когда Пакистан применил артиллерийские орудия. В результате чего пакистанская армия понесла потери. Подробная информация о количестве пострадавших и результатах ударов не приводится.

Вооруженные силы Индии начали операцию "Синдур" ночью 7 мая, в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и подконтрольных ему Джамму и Кашмире. Мишенями стали девять террористических объектов. По данным индийской стороны, ни один пакистанский военный объект не был атакован.

Телеканал SAMAA TV со ссылкой на службу безопасности Пакистана сообщал, что силам противовоздушной обороны удалось сбить два истребителя французского производства Rafale, состоявших на вооружении Индии. Истребители были сбиты после того, как нарушили воздушное пространство Пакистана вблизи района Бахавалпур.