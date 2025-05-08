Глава МИД Индии заявил, что страна не собирается обострять конфликт с Пакистаном

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Индия не собирается обострять конфликт с Пакистаном. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе заседания индийско-иранской совместной комиссии в Нью-Дели, передает ТАСС.

При этом глава индийского МИД подчеркнул, что если на страну будет совершено военное нападение, Индия даст "очень жесткий ответ".

Ситуация на индийско-пакистанской границе обострилась после 22 апреля, когда в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Это стало причиной того, что Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

МИД РФ выразил обеспокоенность усилением конфронтации между Индией и Пакистаном. В связи с этим Москва призвала стороны к сдержанности, чтобы не допустить ухудшение обстановки в регионе. При этом МИД РФ выразил надежду на то, что все разногласия между Нью-Дели и Исламабадом будут урегулированы.

В ООН также призвали Индию и Пакистан к максимальной сдержанности. По мнению генсека организации Антониу Гутерриша, мир не может допустить военной конфронтации.

