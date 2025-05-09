Индия заявила об отражении серии атак пакистанских БПЛА

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Вооруженные силы Индии успешно отразили серию атак пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны в социальной сети Х.

В ведомстве заявили, что вооруженные силы Пакистана нанесли серию ударов с использованием БПЛА и других боеприпасов вдоль всей западной границы в ночь на 9 мая. По данным минобороны, все атаки были эффективно отражены, и на них был дан соразмерный ответ.

Ситуация на индийско-пакистанской границе обострилась после 22 апреля, когда в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Это стало причиной того, что Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

Вскоре Пакистан заявил о погибших гражданских в результате авиаударов Индии. По данным минобороны страны, пострадали жители городов Котли и Ахмадпур.

В Кремле призвали Индию и Пакистан к сдержанности и переговорам. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация между странами является поводом для чрезвычайной обеспокоенности.