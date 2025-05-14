Вооруженные столкновения возобновились в столице Ливии

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В столице Ливии Триполи возобновились вооруженные столкновения, сообщает агентство Al Wasat.

Агентство отмечает, что столкновения возникли сразу в нескольких районах столицы. На въездах в город выставлены военные блокпосты. Также военные установили контроль над дорогой Шатт, которая ведет к аэропорту Митига.

Вооруженные столкновения в Триполи между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности вспыхнули вечером 12 мая. Конфликт начался после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

Представители посольства России в Ливии заявили, что столкновения в столице не затронули диппредставительство. Сообщений от россиян не поступало.