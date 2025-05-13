Не менее 6 человек получили ранения в результате вооруженных столкновений в Ливии

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Не менее шести человек получили ранения в результате вооруженных столкновений в столице Ливии Триполи, сообщает издание Lebanon 24 со ссылкой на местную службу скорой медицинской помощи.

Степень тяжести полученных ранений не уточняется. В столице продолжает действовать чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Издание отмечает, что все отделения скорой и неотложной помощи находятся в состоянии повышенной готовности.

Вооруженные столкновения в Триполи между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности вспыхнули вечером 12 мая. Конфликт начался после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

Представители посольства России в Ливии заявили, что столкновения в столице не затронули диппредставительство. Сообщений от россиян не поступало.