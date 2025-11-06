Житель Ставрополья осужден на 20 лет за подготовку теракта в здании таможни

Фото: 123RF.com/andphotos

Южный окружной военный суд назначил жителю Ставропольского края Александру Жигуну 20 лет колонии строгого режима за подготовку теракта в здании местной таможни. Об этом ТАСС рассказал представитель суда.

По предварительным данным, мужчина в период с 13 февраля по 28 марта 2024 года занимался изучением мест, где можно организовать теракт в Ставропольском крае. После этого злоумышленник согласовал с наставником локацию для ее последующего взрыва и поджога.

Суд признал вину Жигуна и приговорил его к 20 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.

Ранее сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю предотвратили теракт на железной дороге. Россиянин 1981 года рождения инициативно вышел на связь с представителем проукраинской террористической организации.

По указанию куратора злоумышленник изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования на ж/д. Силовики задержали мужчину на подходе к месту. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

