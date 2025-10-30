Силовики пресекли теракт и захват заложников в ростовской колонии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники УФСБ РФ и главного управления ФСИН по Ростовской области пресекли попытку террористического акта в одной из колоний региона, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.

По версии следствия, осужденный за терроризм гражданин с апреля по июль 2025 года составлял план по захвату заложников из руководства министерства юстиции России. Он не смог довести свой замысел до конца, так как противоправные действия были пресечены правоохранительными органами.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ ("Приготовление к совершению террористического акта"). Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее Национальный антитеррористический комитет заявлял, что с начала года в Северо-Кавказском федеральном округе удалось предотвратить на стадии подготовки 27 терактов. Всего с начала года предотвращено 33 террористических преступления. Этого удалось добиться при помощи силовых структур.

