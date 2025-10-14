14 октября, 12:11Безопасность
27 терактов предотвращено в Северо-Кавказском федеральном округе в 2025 году
Фото: depositphotos/Grigorenko
27 терактов предотвращено на стадии подготовки в Северо-Кавказском федеральном округе с начала года. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
Всего с начала года на стадии подготовки предотвращено 33 террористических преступления. Этого удалось добиться при помощи силовых структур, уточнили в НАК.
Во вторник, 14 октября, в Москве под руководством председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание, на котором был рассмотрен вопрос эффективности борьбы с распространением идеологии терроризма, неонацизма и религиозного экстремизма в СКФО.
Ранее бывший секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который сейчас является помощником президента РФ, заявлял, что англосаксы и их пособники стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к массовым беспорядкам и терактам.
Патрушев напомнил, что российская сторона уже видела использование подобных методик и помнит, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, когда западные страны провоцировали на территории РФ противостояние с использованием международных террористических группировок. Тогда, по его словам, удалось пресечь преступную деятельность и обеспечить мирную жизнь в регионе.