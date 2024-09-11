СК РФ устанавливает личности 5 террористов после теракта в Беслане в 2004 году

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Правоохранители устанавливают личности пяти неопознанных террористов, напавших на школу в Беслане в 2004 году. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел личный прием представителей общественной организации "Матери Беслана", чьи близкие погибли или получили травмы во время теракта. По данным ведомства, расследование продолжается, поскольку не были опознаны тела шести террористов. В прошлом году личность одного из нападавших была установлена по результатам генетического исследования. Кроме того, его опознал осужденный Нурпаша Кулаев – один из боевиков, который получил пожизненный срок. Остальные террористы были ликвидированы во время штурма.

Представители "Матерей Беслана" поделились с Бастрыкиным воспоминаниями о случившемся и озвучили свои версии произошедшего. Большинство из них находились в захваченной школе и помнят детали теракта. Они задали несколько вопросов председателю СК РФ, на которые, по их мнению, раньше не было ответа. В их числе – экспертные исследования тел погибших, своевременность и адекватность действий правоохранителей и экстренных служб по предотвращению теракта и его последствий. Потерпевшие считают, что должная правовая оценка теракта будет иметь профилактический эффект и позволит избежать подобное в будущем.

В свою очередь, руководитель главка СК РФ по СКФО О. А. Васильев предоставил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту захвата школы в Беслане. Он рассказал о процедуре признания потерпевшими членов семей погибших в теракте и новые подробности по поводу установления личностей нападавших. Также он отметил, что в связи с новыми доводами граждан состав следственной группы по делу увеличат, а всем изложенным обстоятельствам дадут правовую оценку.

Бастрыкин поручил Васильеву составить подробный план работы по уголовному делу, учитывая обстоятельства заявителей. Он считает необходимым закрепить показания граждан в виде допросов. Он подчеркнул, что активный диалог с людьми нужно продолжить и к этому стоит подойти со всей ответственностью. Более того, Бастрыкин указал на необходимость проведения критического анализа материалов дела, собранных на первоначальном этапе. Он также дал ряд других поручений и определил сроки их исполнения.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате захвата школы погибли 334 человека, из которых 186 были детьми. Ответственность за захват заложников взял на себя международный террорист Шамиль Басаев.

В память о трагических событиях дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом. В Северной Осетии каждый год проходят трехдневные траурные мероприятия, а в самом Беслане в связи с трауром на три дня сдвигается начало учебного года.