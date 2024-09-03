Ветеран операции в школе № 1 поделился воспоминаниями о трагедии в Беслане

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Ветеран спецподразделения ФСБ России "Альфа" полковник Виталий Демидкин поделился своими воспоминаниями о штурме школы № 1 в Беслане, которую в 2004 году захватили террористы.

По словам ветерана операции, за несколько дней до 1 сентября он вернулся на родину из командировки в Чечню. Некоторые бойцы его подразделения после этого нуждались в реабилитации, пояснил он, однако всех подняли по тревоге из-за захвата школы.

"На совещании я хотел встать и сказать командованию, что моим офицерам нужна реабилитация. Но когда собрался это сделать – не подумайте, что я сошел с ума, – мне на плечи будто кто-то положил руки и сказал в левое ухо: "Сиди. Ты должен там быть", – приводит слова Демидкина "Известия".

Штурм закрытого помещения был трудной задачей, вспоминает ветеран, отметив, что бойцы шли выполнять ее с пониманием, что могут погибнуть. Кроме того, добавил он, многое в итоге пошло не по плану. Как рассказал Демидкин, в школу бойцы проникли через оконный проем.

"Когда рассредоточились по коридору, увидели девочку лет 12 и учительницу, они прятались. Девочка была в трусиках и кровавых потеках и все время просила пить", – вспоминает ветеран.

Всего в бою тогда погибли 27 сотрудников силовых структур, в том числе 12 офицеров ФСБ и 15 милиционеров. Еще до 70 человек были ранены.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате захвата школы погибли 334 человека, из которых 186 были детьми. Ответственность за захват заложников взял на себя международный террорист Шамиль Басаев.

В память о трагических событиях дата 3 сентября в РФ стала днем солидарности в борьбе с терроризмом. В Северной Осетии ежегодно начинаются трехдневные траурные мероприятия, а в самом Беслане из-за траура на три дня сдвигается начало учебного года.

20 августа Владимир Путин приехал в Беслан, где возложил цветы к "Древу скорби" и посетил школу № 1. Сейчас она представляет собой мемориальный комплекс. Президент также назвал этот теракт незаживающей раной в памяти всей России.