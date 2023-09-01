СК установил личность одного из боевиков, участвовавших в захвате школы в Беслане

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Следователи спустя 19 лет установили личность одного из пяти ранее неопознанных боевиков, которые участвовали в захвате школы в Беслане в 2004 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам СК по СКФО Альберта Хасауова.

По его словам, расследование этого уголовного дела не прекращалось до настоящего времени, до сих пор проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Так, одним из ликвидированных террористов оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. Его личность установили в мае этого года: его отпечатки совпали с правонарушителем, который был задержан в Москве в 2002 году.

Во время расследования сотрудники СК нашли и добросили родственников Парчиева, а также провели генетическую экспертизу. Результаты подтвердили личность террориста. Его также опознал единственный выживший боевик Нурпаши Кулаев, добавил Хасауов. Он рассказал, что видел Парчиева в самой школе около столовой и спортзала.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года в городской школе № 1. Учеников школы и преподавателей взяли в заложники, не давали им воду и еду в течение трех дней. В результате трагедии погибло 334 человека, из которых 186 были детьми.

В декабре 2019 года Владимир Путин назвал трагедию в Беслане личной болью на всю жизнь. Глава государства пообещал рассмотреть возможность оказать дополнительную поддержку пострадавшим.