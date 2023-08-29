ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге

Фото: 23RF/grigorenko

Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Калужской области, который занимался подготовкой теракта, следуя указаниям украинской стороны. После этого мужчина намеревался уехать на Украину и вступить в батальон "Азов" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация).

"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт", – предает ТАСС слова представителя Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Было установлено, что задержанный хотел выехать на Украину для дальнейшего вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе "Азова" и участия в боевых действиях на их стороне.

Представитель ЦОС ФСБ РФ добавил, что по заданию некоего мужчины по имени Тарас он готовился к осуществлению террористического акта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги.

Подчеркивается, что компоненты взрывных устройств задержанный спрятал в нескольких тайниках.

Ранее ФСБ РФ задержала в Запорожской области агентов Службы безопасности Украины (СБУ), готовившихся к совершению терактов в преддверии выборов в регионе.

Один из задержанных рассказал, что должен был подогнать машину со взрывчаткой на площадь в Мелитополе и совершить теракт в первой половине дня. Самого куратора заставили контролировать действия агентов путем угроз жизни и здоровью его сыну.



Сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области за отправку Киеву данных о ВС РФ