ФСБ задержала в аэропорту Благовещенска россиянина, собиравшегося воевать за ВСУ

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ФСБ задержала жителя Благовещенска, который хотел воевать на стороне ВСУ и пытался тайно вылететь на Украину. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Амурской области сообщает РИА Новости.

"УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Благовещенска, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника для участия в военных действиях в составе вооруженных сил иностранного государства", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что мужчина был последователем и сторонником запрещенных в России организаций, он сам вступил в переписку в мессенджере с представителем украинского националистического формирования. Получив от него инструкции по конспиративному выезду из страны, амурчанин попробовал уехать на Украину, но был задержан российскими силовиками в аэропорту Благовещенска.

Против мужчины возбуждено дело о приготовлении к государственной измене, суд заключил его под стражу на 2 месяца.

Ранее управление ФСБ по Республике Татарстан задержало в Казани 29-летнего сторонника националистической идеологии. Его подозревают в причастности к подготовке террористических актов на инфраструктурных объектах. Было возбуждено уголовное дело.

До этого управление ФСБ по Краснодарскому краю задержало мужчину, который подозревается в подготовке взрыва одного из зданий правоохранительных структур в Армавире. Отмечалось, что злоумышленник собрал взрывное устройство и хранил его у себя дома.



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