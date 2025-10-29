Форма поиска по сайту

29 октября, 10:05

Происшествия

ФСБ пресекла подготовку теракта на транспортном объекте на Ставрополье

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики пресекли готовившийся теракт на транспортном объекте в Ставропольском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, житель Георгиевска в мессенджере Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам противника. По указанию куратора россиянин сфотографировал и снял на видео объект транспортной инфраструктуры региона для его дальнейшего подрыва.

В октябре 2025 года мужчина купил компоненты для создания самодельного взрывного устройства (СВУ) и заложил их в тайник. При выдвижении к месту планируемого теракта для изучения местности его задержали.

Ранее ФСБ предотвратила в Крыму теракт против высокопоставленного сотрудника МВД. Житель Симферополя, завербованный украинскими спецслужбами, для подготовки убийства арендовал квартиру напротив дома проживания полицейского. Он планировал подорвать автомобиль правоохранителя с помощью СВУ.

ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны РФ в Москве

