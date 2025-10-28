Теракт против сотрудника МВД предотвращен в Крыму

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики предотвратили в Крыму теракт против высокопоставленного сотрудника МВД по республике, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, задержан 19-летний житель Симферополя, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram.

Для подготовки убийства он арендовал квартиру напротив дома проживания полицейского, где организовал наблюдение за его автомобилем. Кроме того, посредством схрона молодой человек получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), уточнили в ФСБ.

Ранее в Карелии задержали россиянина, который помогал спецслужбам Украины проводить диверсии в регионе. Как рассказали правоохранители, мужчина по заданию злоумышленника собирал разведданные о местонахождении подразделений российской армии, а также изучал конструкции одного из ж/д мостов для совершения в будущем теракта.

Возбуждено уголовное дело о содействии диверсионной деятельности, фигурант заключен под стражу.