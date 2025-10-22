В Сочи пресечена деятельность мужчины, призывавшего финансировать ВСУ

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

В Сочи задержан мужчина, который призывал спонсировать украинских военных, а также собирался вступить в проукраинскую террористическую организацию. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

По данным ведомства, для вступления в ряды проукраинской террористической организации мужчина 1993 года рождения вышел на связь с представителем данного движения, который набирал и обучал добровольцев для их последующего участия в боях против российской армии.

Злоумышленник также регистрировал аккаунты членов проукраинской террористической организации в одном из мессенджеров. Для этого он пользовался номерами телефонов, которые были оформлены с помощью поддельных документов. Помимо этого, он публиковал в соцсетях призывы к спонсированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об участии в деятельности организации, которая признана террористической. Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее в Ставропольском крае был арестован местный житель, который планировал совершить теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа по заданию запрещенной в РФ террористической организации. В ФСБ России уточнили, что злоумышленник придерживался радикальных взглядов.

Сперва мужчина провел разведку возле здания администрации округа, а затем купил элементы для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ). Осуществить задуманное не получилось, так как его задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.



