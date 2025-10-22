В Амурской области задержан мужчина, передававший Киеву данные о военной технике

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Амурской области силовики задержали россиянина за передачу украинским спецслужбам данных о движении военных эшелонов по Транссибирской магистрали в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ЦОС ФСБ РФ.

Как выяснили правоохранители, гражданин России 1977 года рождения был завербован представителем запрещенной на территории страны украинской террористической организации через мессенджер Telegram. По указанию куратора, помимо передачи сведений, он также переводил на счета организации деньги.

После задержания в отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, финансировании экстремизма и участии в экстремистской организации. В настоящее время мужчина находится под стражей, при этом статьи в совокупности предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас правоохранители продолжают следственные мероприятия для документирования всех эпизодов его преступной деятельности.

На фоне произошедшего ФСБ вновь напомнила об активизации спецслужб Украины в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) для поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий, направленных на нанесение ущерба России.

"Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети Интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", – заключили в ведомстве.

Ранее силовики задержали жителя подмосковного Подольска, которого обвинили в призывах к бомбардировке Москвы. Правоохранители выяснили, что мужчина распространял в публичных проукраинских каналах мессенджера Telegram призывы к бомбовым ударам по гражданской инфраструктуре столицы.

Более того, злоумышленник хотел, чтобы украинские военные запугивали мирных граждан и уничтожали расположенные в мегаполисе предприятия ОПК.