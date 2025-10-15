В Крыму пресечена деятельность женской террористической ячейки

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Крыму вскрыли женскую террористическую ячейку, которая распространяла среди мусульман идеи о создании всемирного халифата, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Уточняется, что законспирированная ячейка запрещенной международной террористической организации состояла из четырех граждан России. На территории полуострова они распространяли среди крымских мусульман идеологию, которая основана на доктрине создания так называемого всемирного халифата, а также вербовали новых сторонников во время подпольных собраний.

Члены ячейки задержаны сотрудниками ФСБ. По местам проживания фигурантов была изъята запрещенная в России пропагандистская литература, а также средства связи и электронные носители информации.

Возбуждены уголовные дела об организации деятельности террористической организации и участии в ней. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

