ФСБ предотвратила теракт против офицера Росгвардии в Луганске

В Луганске задержали россиянина, который готовил теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Об этом ТАСС заявили официальный представитель МВД Ирина Волк и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам правоохранителей, покушение готовилось по заданию украинских спецслужб. Задержанным оказался местный житель, добавила Волк.

Как рассказали в ЦОС ФСБ, россиянин 1975 года рождения, находясь на территории Луганска, по предоставленным ему украинским куратором координатам изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ), приводимого в действие дистанционно.

СВУ он планировал заложить под служебный автомобиль офицера Росгвардии.

Ранее российские спецслужбы пресекли теракт в отношении сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Новосибирске.

По информации ФСБ, местный житель из-за личной неприязни к органам исполнительной власти создал в одной из соцсетей сообщество, в котором призывал дестабилизировать ФССП. В качестве средства личной борьбы он избрал совершение терактов.

Его задержали при попытке поджога дома сотрудника указанной службы с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, фигурант арестован на два месяца.