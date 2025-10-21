ФСБ задержала в Москве россиянина, передавшего Украине данные о военных объектах

Фото: 123RF.com/couperfield

Силовики в Москве задержали гражданина России, который передавал Украине данные о военных объектах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

"После начала СВО фигурант осуществил сбор и передачу посредством мессенджера Telegram сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края", – говорится в сообщении.

Также он предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и БПЛА.

Кроме того, по данным правоохранителей, в 2019–2020 годах мужчина выезжал на территорию Украины для участия в политических акциях. Он инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее российские спецслужбы задержали жителя Ставропольского края, планировавшего совершить теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа. Во время обыска по месту жительства мужчины были изъяты прекурсоры для сборки СВУ. Возбуждено уголовное дело.

