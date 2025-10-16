Две участницы женской ячейки террористической организации арестованы в Крыму

Фото: depositphotos/Grigorenko

Киевский районный суд Симферополя арестовал двух участниц женской ячейки международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

По местам проживания подозреваемых была найдена запрещенная пропагандистская литература. Следователи завели по данному факту уголовные дела по части 1, 2 статьи 2025. 5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").

Женская террористическая ячейка была вскрыта в Крыму 15 октября. По данным ФСБ, она состояла из четырех граждан России.

На территории полуострова члены ячейки распространяли среди крымских мусульман идеологию, которая основана на доктрине создания так называемого всемирного халифата, а также вербовали новых сторонников во время подпольных собраний.

Ранее силовики задержали жителя подмосковного Подольска, которого обвинили в призывах к бомбардировке Москвы. Правоохранители выяснили, что мужчина распространял в публичных проукраинских каналах мессенджера Telegram призывы к бомбовым ударам по гражданской инфраструктуре столицы.

