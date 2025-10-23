В Карелии задержан россиянин, содействовавший спецслужбам Украины

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Российские спецслужбы задержали в Карелии россиянина, который помогал украинским спецслужбам организовывать диверсии в регионе. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, мужчина 1980 года рождения по своей инициативе связался через мессенджер Telegram с куратором из Украины. По заданию последнего злоумышленник собирал разведданные о местонахождении подразделений российской армии. Кроме того, он изучил конструкции одного из железнодорожных мостов для совершения в дальнейшем теракта.

Свою вину задержанный признал в полном объеме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о содействии диверсионной деятельности. Злоумышленник арестован.

Ранее в Москве был задержан россиянин, который передавал Украине с помощью Telegram информацию о военных объектах. По данным ФСБ России, злоумышленник собирал сведения о дислокации средств ПВО и иных объектов Минобороны РФ в Подмосковье и Краснодарском крае.

Также мужчина предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и БПЛА. Кроме того, по данным ведомства, в 2019–2020 годах мужчина выезжал на территорию Украины для участия в политических акциях. Возбуждено уголовное дело о госизмене.