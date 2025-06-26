Схема движения транспорта в районе ВДНХ временно изменится 27 и 28 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение транспорта будет временно ограничено в районе ВДНХ в пятницу и субботу, 27 и 28 июня, в связи с проведением выпускного бала. Об этом горожан предупредили на портале мэра и правительства столицы.

С 12:00 27-го до 07:00 28-го числа будет перекрыто движение по Продольному проезду от Останкинского проезда до улицы Сергея Эйзенштейна. Кроме того, ограничения затронут 1-й и 2-й Поперечные проезды от проспекта Мира до Продольного, а также маршрут от улицы Бориса Галушкина до Продольного проезда.

С 15:00 27 июня до 07:00 28 июня водители не смогут проехать по участку Останкинского проезда и 1-й Останкинской улицы. Там запрет будет действовать от проспекта Мира до 5-го Останкинского переулка в одном направлении и от 5-го Останкинского переулка до улицы Академика Королева – в другом.

Вместе с тем закрыт будет левый поворот с улицы Академика Королева на Останкинский проезд и с дублера проспекта Мира на тот же проезд.

В период с 15:00 27 июня по 07:00 28 июня на дублере проспекта Мира, от улицы Сергея Эйзенштейна до Продольного проезда, перекроют крайнюю правую полосу.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют заранее спланировать маршрут, учитывая все изменения.

Временные ограничения движения, связанные с проведением Всероссийского выпускного бала, охватят и несколько улиц в центре Москвы. В частности, с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня водители не смогут проехать по улице Ильинке на участках от Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до Варварки в районе дома № 5 на Красной площади.