Эксперт объяснил, почему в храме Христа Спасителя начали реставрацию

В храме Христа Спасителя начали реставрацию куполов четырех звонниц. Как пояснил реставратор Вячеслав Пахомов, со временем защитное покрытие из нитрит-титана на металлических конструкциях повреждается, начинается коррозия, поэтому требуется обновление.

Рабочие полностью восстановят конструкции и установят новое металлическое покрытие. Храм имеет непростую историю. После Великой Отечественной войны котлован на его месте долго пустовал, а в 60-е годы там построили бассейн "Москва" с подогреваемой водой, где можно было купаться даже зимой.

