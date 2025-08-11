Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 13:15

Город

Эксперт объяснил, почему в храме Христа Спасителя начали реставрацию

Эксперт объяснил, почему в храме Христа Спасителя начали реставрацию

Четыре новых станции появятся на Троицкой линии столичного метро до конца года

В столичный регион пришло похолодание

"Улицы московские": Кутузовский проспект

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в Москве вечером 11 августа

Эксперты рассказали, что осталось отремонтировать в храме Христа Спасителя

Собянин: завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак"

"Моя Москва": Анна Терехова. Часть 2

Москвичи смогут посетить соревнования по скандинавской ходьбе

Четыре новые станции откроются на Троицкой линии столичного метро

В храме Христа Спасителя начали реставрацию куполов четырех звонниц. Как пояснил реставратор Вячеслав Пахомов, со временем защитное покрытие из нитрит-титана на металлических конструкциях повреждается, начинается коррозия, поэтому требуется обновление.

Рабочие полностью восстановят конструкции и установят новое металлическое покрытие. Храм имеет непростую историю. После Великой Отечественной войны котлован на его месте долго пустовал, а в 60-е годы там построили бассейн "Москва" с подогреваемой водой, где можно было купаться даже зимой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаКристина Шашкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика