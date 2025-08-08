Мэр Москвы объявил об открытии электродепо "Столбово"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл электродепо "Столбово" Троицкой линии метро Москвы.

"В преддверии Дня строителя сегодня (8 августа. – Прим. ред.) сдается целый ряд объектов: около 11 километров дорог, три путепровода и вот это самое современное электродепо "Столбово", – отметил мэр, добавив, что Троицкая линия сейчас находится в активной стадии строительства.

Глава города поздравил строителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд на благо Москвы, москвичей и России.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы уточняется, что новое депо, оснащенное самым современным оборудованием, расположено в районе Коммунарка в ТиНАО между Ивановским прудом и улицей Василия Ощепкова, с южной стороны автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Это первое электродепо, построенное в ТиНАО. На участке находится более 50 зданий и сооружений общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. После выхода на проектную мощность здесь появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Кроме того, Собянин 8 августа запустил движение по транспортной развязке у станции метро "Корниловская" и улично-дорожной сети в поселке Мосрентген с выездом на Калужское шоссе. Объекты позволят транспорту совершать прямой проезд с шоссе к станциям "Корниловская" и "Тютчевская" Троицкой линии метро.

