Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 улиц будут благоустроены в центре Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас работы проводятся на 86 улицах, в том числе на 1-й и 2-й Брестской улицах, а также на улице Заморенова и Погодинской улице. Бирюков рассказал, что специалисты планируют обновить на дорогах свыше 600 тысяч квадратных метров асфальта, а на тротуарах – более 280 тысяч квадратных метров.

Кроме того, при необходимости будут расширены пешеходные дорожки, обустроены новые наземные переходы с контрастным освещением, а также парковочные карманы. Помимо этого, специалисты установят новые фонари с энергоэффективными светильниками, а для пассажиров будут организованы современные остановки для общественного транспорта.

Заммэра Москвы уточнил, что важной составляющей благоустройства является озеленение. В связи с этим будут приведены в порядок свыше 270 тысяч метров газона.

Всего работы по благоустройству затронут 700 улиц в Москве, включая 116 улиц в центре столицы. Основная задача – предоставить водителям и пешеходам право на комфортное передвижение, а также обустроить удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО будет благоустроено около 30 улиц в 2025 году. Работы уже начались на 27 улицах, включая Гагарина, Кузнецова и Центральную. Специалисты заменят порядка 230 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и более 52 тысяч на тротуарах.

