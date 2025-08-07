"Улицы московские": Марксистская

В советские годы улица Марксистская считалась образцовой пролетарской улицей, где находились типовые многоэтажные дома и промышленные предприятия. Кроме того, у нее было соответствующее название. Однако даже на такой рабочей окраине происходили удивительные события.

У кого диктор Игорь Кириллов, выросший на Марксистской, заимствовал свою фирменную манеру речи? За сколько здесь продавали воду, "заряженную" экстрасенсом Алланом Чумаком? Где на Марксистской проигрывали целые состояния? И почему Надежду Кадышеву раз за разом не принимали в "Ипполитовку"?

Об этом – в программе "Улицы московские".