10 августа, 14:40Город
В Останкине освятили новый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы
В Останкине состоялась божественная литургия в честь Дня строителя в новопостроенном храме Успения Пресвятой Богородицы. Это один из крупнейших проектов московской программы "200 храмов".
Ход возведения контролировал депутат Госдумы, советник мэра Москвы и Патриарха Владимир Ресин. Здание выполнено в традициях древнерусского зодчества XII века и рассчитано на тысячу прихожан.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.