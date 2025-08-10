Форма поиска по сайту

10 августа, 14:40

В Останкине освятили новый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

В Останкине состоялась божественная литургия в честь Дня строителя в новопостроенном храме Успения Пресвятой Богородицы. Это один из крупнейших проектов московской программы "200 храмов".

Ход возведения контролировал депутат Госдумы, советник мэра Москвы и Патриарха Владимир Ресин. Здание выполнено в традициях древнерусского зодчества XII века и рассчитано на тысячу прихожан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Карина Ильина

