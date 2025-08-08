Сергей Собянин назвал победителей конкурса лучших строительных проектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в своем телеграм-канале назвал победителей конкурса лучших строительных проектов прошлого года.

Среди них оказались:



музей-заповедник "Коломенское";

корпус Третьяковской галереи, который расположен на Кадашевской набережной;

культурно-досуговый центр "Полярный";

Дворец тенниса в Лужниках;

Государственный музей Л. Н. Толстого на ВДНХ (павильон № 61);

"Выставочно-культурный и экспозиционный центр Узбекистана" (павильон № 66);

инновационная школа "Новый взгляд" в Хамовниках;

многофункциональный спорткомплекс в Мнёвниковской пойме;

технопарк "ЗИЛ";

велопешеходный мост через Нагатинский затон.

Проектом года были признаны 8 новых станций метро: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская" Троицкой линии, а также "Потапово" Сокольнической линии.

Кроме того, мэр рассказал, что в этом году были впервые объявлены лучшие компании отрасли в номинации "Программа реновации". Собянин поздравил всех лауреатов конкурса и пожелал им новых проектов, которые будут приносить пользу городу и его жителям.

В начале июля мэр вручил премии города в области архитектуры и градостроительства 2025 года. Он рассказал, что на каждое место претендовало 10 проектов. Собянин также напомнил, что за последние три года в столице было возведено более 40 миллионов квадратных метров недвижимости.

В этом году на соискание премии поступило 130 заявок, в финал вышли 50 проектов, а лауреатами стали 27 архитекторов. Премия была учреждена в 2017 году. Победители получают 1 миллион рублей. Всего с 2018 по 2025 год выплату присвоили 108 специалистам.