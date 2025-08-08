08 августа, 21:52Мэр Москвы
Сергей Собянин назвал победителей конкурса лучших строительных проектов
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин в своем телеграм-канале назвал победителей конкурса лучших строительных проектов прошлого года.
Среди них оказались:
- музей-заповедник "Коломенское";
- корпус Третьяковской галереи, который расположен на Кадашевской набережной;
- культурно-досуговый центр "Полярный";
- Дворец тенниса в Лужниках;
- Государственный музей Л. Н. Толстого на ВДНХ (павильон № 61);
- "Выставочно-культурный и экспозиционный центр Узбекистана" (павильон № 66);
- инновационная школа "Новый взгляд" в Хамовниках;
- многофункциональный спорткомплекс в Мнёвниковской пойме;
- технопарк "ЗИЛ";
- велопешеходный мост через Нагатинский затон.
Проектом года были признаны 8 новых станций метро: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская" Троицкой линии, а также "Потапово" Сокольнической линии.
Кроме того, мэр рассказал, что в этом году были впервые объявлены лучшие компании отрасли в номинации "Программа реновации". Собянин поздравил всех лауреатов конкурса и пожелал им новых проектов, которые будут приносить пользу городу и его жителям.
В начале июля мэр вручил премии города в области архитектуры и градостроительства 2025 года. Он рассказал, что на каждое место претендовало 10 проектов. Собянин также напомнил, что за последние три года в столице было возведено более 40 миллионов квадратных метров недвижимости.
В этом году на соискание премии поступило 130 заявок, в финал вышли 50 проектов, а лауреатами стали 27 архитекторов. Премия была учреждена в 2017 году. Победители получают 1 миллион рублей. Всего с 2018 по 2025 год выплату присвоили 108 специалистам.
Сергей Собянин вручил премии Москвы в сфере архитектуры и строительства