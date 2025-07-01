Сергей Собянин вручил премии Москвы в сфере архитектуры и строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил премии города в области архитектуры и градостроительства 2025 года. Церемония состоялась в мраморном зале столичной мэрии.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами. Большая была конкуренция – на каждое место претендовало 10 проектов. Это очень хорошие качественные проекты. Знаю, жюри было непросто отобрать лучших из лучших. Сегодня с удовольствием вручу награды", – сказал мэр Москвы.

По словам Собянина, города по всему миру развиваются медленно, однако с Москвой ситуация иная. За последние три года в столице было возведено более 40 миллионов квадратных метров недвижимости. Каждые 10 лет город обновляется почти на четверть. Как подчеркнул мэр, Москва взяла традиции европейской архитектуры и динамизм восточных городов.

"Это сочетание сложного, старого, нового, исторического и современного требует от всех нас и от архитекторов в первую очередь ответственного, я бы сказал, уникального подхода к проектам, над которыми мы работаем. Речь идет о десятках станциях метро, сотнях социальных объектов, <…> сотнях промышленных объектов", – отметил градоначальник.

Кроме того, Собянин указал, что в последние годы поменялся и подход к строительству. В настоящее время создаются уникальные объекты, которые украшают Москву.

Собянин также сообщил, что дома, которые строятся в рамках программы реновации, должны иметь улучшенное фасадное решение и более качественные материалы. Задачей архитекторов мэр столицы назвал создание будущих трендов.

"Все ваши проекты, созданные вашими руками, должны улучшать город и не только на сегодняшний день, но и на завтрашний, на послезавтрашний. Ваша задача – работать не на сегодняшний день, не стараться в районе "хрущевок" сделать такое здание, которое будет гармонировать с "хрущевками", – добавил он, обратив внимание, что здания должны выбиваться и формировать новую культуру и архитектуру.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, в этом году на соискание премии поступило 130 заявок, в финал вышли 50 проектов, а лауреатами стали 27 архитекторов.

Премия была учреждена в 2017 году. Она присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных и качественных архитектурно-градостроительных проектов, за лучшее решение административно-офисного объекта, многоквартирного дома, объекта образования, станции метро, объекта спортивной инфраструктуры и технопарка.

Победители получают премию в размере 1 миллиона рублей. Всего с 2018 по 2025 год ее вручили 108 специалистам.

Ранее стартовала регистрация заявок на премию "Лучший промышленный дизайн России". В ней принимают участие ведущие промышленные предприятия страны, дизайн-студии и дизайн-бюро. В прошлом году премии присвоили статус национальной. В 2025 году в нее включено три номинации, среди которых "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Народный выбор". В них вошли 13 категорий.

