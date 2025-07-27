Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что в столичных офисах "Мои документы" числятся свыше 10 тысяч сотрудников, которые ежедневно предоставляют горожанам более 300 государственных услуг, находя индивидуальный подход к каждому клиенту.

"Сегодня сотрудники центров госуслуг также сопровождают жителей города в различных социально значимых проектах", – продолжил градоначальник.

В частности, они работают администраторами в медучреждениях, оформляют первые документы для новорожденных в роддомах. Также в их обязанности входит регистрация участников "Спортивных выходных", ознакомление с площадками проекта и напоминание о предстоящих занятиях.

Помимо этого, как отметил Собянин, в центрах московского долголетия специалисты офисов "Мои документы" проводят лекции о востребованных государственных услугах, а также организуют занятия по повышению цифровой грамотности.

Более того, уже второй год подряд сотрудники центров госуслуг принимают участие в городском конкурсе "Московские мастера". В этом году победителями в номинации "Специалист по предоставлению услуг" стали:



старший специалист дополнительного офиса района Выхино-Жулебино Светлана Малышева, получившая первое место;

главный специалист флагманского офиса в САО Марина Стогова, оказавшаяся на втором месте;

главный специалист центра в районе Новокосино Марина Макарова, занявшая третье место.

"Спасибо вам за профессионализм и чуткость. Желаю крепкого здоровья и удачи", – добавил мэр.

В июне в Москве заработали сразу два новых центра "Мои Документы". Один из них – в Савеловском районе, а второй Собянин открыл в районе Аэропорт.

Теперь посетителей ждут в общественном центре "Прага" на Нижней Масловке и на третьем этаже общественного центра "Баку" на улице Усиевича соответственно. Мэр Москвы поздравил сотрудников с новосельем и особо отметил высокий уровень предоставления госуслуг в столице.