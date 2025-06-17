Сергей Собянин открыл новый офис "Мои документы" в районе Аэропорт

Сразу два новых центра "Мои Документы" заработали в Москве в июне. Один из них – в Савеловском районе, а второй накануне Сергей Собянин открыл в районе Аэропорт.

Теперь посетителей ждут в общественном центре "Прага" на Нижней Масловке и на третьем этаже общественного центра "Баку" на улице Усиевича соответственно. Мэр Москвы поздравил сотрудников с новосельем и особо отметил высокий уровень предоставления госуслуг в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.