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21 мая, 12:45

Мэр Москвы

Собянин: более 62,5 тыс московских учителей повысили квалификацию в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 62,5 тысячи московских учителей прошли курсы повышения квалификации в прошлом году. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

По словам мэра, для преподавателей создаются все условия для профессионального роста. В частности, на портале dpomos.ru есть 474 обучающих программы в трех форматах: очный, онлайн и очно-заочный.

На платформе "Московской электронной школы" (МЭШ) доступен сервис "Портфолио учителя", который дает рекомендации по развитию профессиональных навыков. Кроме того, в распоряжении учителей более 18 тысяч электронных сценариев уроков, тем, классных часов и других методических материалов.

Особое внимание уделяется математике и естественным наукам, отметил градоначальник. В связи с этим с 1 апреля больше 14 тысяч педагогов начальной школы изучают курс "Математика и окружающий мир".

Кроме того, для учителей 5–6-х классов разрабатываются программы по математической и естественно-научной грамотности, а также методикам преподавания в разноуровневых группах. Для обсуждения более эффективных решений создан экспертный совет из опытных преподавателей и методистов, победителей международных олимпиад, представителей бизнеса и других.

Ранее Собянин сообщил, что столичные власти продолжают развивать МЭШ, чтобы обучение было еще удобнее. Например, на платформе работает искусственный интеллект, помогающий осваивать сложные темы. А осенью 2024 года запустили сервис "Цифровой учитель" по математике. За это время им воспользовались более 6,6 миллиона раз.

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