31 августа, 13:15

"Новости дня": специалисты приступили к обновлению Лужнецкой набережной

"Новости дня": бесплатную вакцинацию по ОМС можно пройти в поликлиниках Москвы

Фестиваль для любителей активного отдыха начался в Строгинском затоне

Костюмированный парад корги прошел на ВДНХ

В Москве завершился международный форум "BRICS+ Fashion Summit"

Автомобиль врезался в столб на Ленинградском проспекте у метро "Динамо"

Боксеры Цзю и Лебедев провели открытую тренировку в Москве

Парк "Москино" завершил календарное лето фестивалем света "Проекция"

Москвичам рассказали, в каких парках можно сдать нормативы ГТО

Москвичи решили судьбу "дома-книжки" на Новом Арбате

Специалисты приступили к обновлению Лужнецкой набережной. Сдвинувшиеся гранитные блоки и парапеты вернут в прежнее положение, швы между плитами будут очищены и заполнены водонепроницаемым раствором. Кроме того, планируется частично заменить тумбы и покрасить чугунное ограждение.

Роспотребнадзор разработал тест, выявляющий 25 вирусов с высокой точностью. Среди них – COVID, множество видов ОРВИ, а также грипп, сезон которого начнется совсем скоро. Снизить риски можно с помощью прививки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
