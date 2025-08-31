"Новости дня": специалисты приступили к обновлению Лужнецкой набережной

Специалисты приступили к обновлению Лужнецкой набережной. Сдвинувшиеся гранитные блоки и парапеты вернут в прежнее положение, швы между плитами будут очищены и заполнены водонепроницаемым раствором. Кроме того, планируется частично заменить тумбы и покрасить чугунное ограждение.

Роспотребнадзор разработал тест, выявляющий 25 вирусов с высокой точностью. Среди них – COVID, множество видов ОРВИ, а также грипп, сезон которого начнется совсем скоро. Снизить риски можно с помощью прививки.

