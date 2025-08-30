Вакцинация от гриппа начнется в Москве в сентябре. По словам врачей, чем чаще человек сталкивается с вирусом в виде прививки или заболевания, тем устойчивее становится его организм. Иммунная система запоминает вирус.

Основная группа риска – дети, которые еще не болели. Также грипп опасен для пожилых людей, у них выздоровление проходит тяжелее и есть риск обострения хронических заболеваний.

