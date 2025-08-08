Городские соревнования "Пожарный Олимп" прошли в "Лужниках"

Городские соревнования "Пожарный Олимп" прошли на территории олимпийского комплекса "Лужники" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Лучшие представители пожарно-спасательных отрядов города вышли на старт, чтобы пройти испытания, которые были максимально приближены к ситуациям при ликвидации происшествий. При этом преодолевать трудности участникам пришлось в полной экипировке, вес которой около 50 килограммов.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова наблюдала за ходом соревнований и даже примерила одежду спасателей.