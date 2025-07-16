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16 июля, 07:45

Транспорт

В московском метро появился новый дизайн стикеров о вежливости

В московском метро появился новый дизайн стикеров о вежливости

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В московском метро обновили дизайн стикеров, напоминающих о вежливости в транспорте. Раньше это были отдельные пиктограммы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, беременных женщин и родителей с детьми.

Теперь используют одно изображение, объединяющее все указанные категории. При этом рядом нарисован человечек, который вежливо предлагает присесть. Под стикером размещена надпись: "Уступите тем, кому сложнее стоять".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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