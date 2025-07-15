15 июля, 15:30Город
Жители столичного ЖК построили плотину для защиты паркинга от затопления
Жители ЖК "Дмитровский парк" своими силами соорудили временную плотину, чтобы уберечь подземный паркинг от затопления. Во дворе комплекса скопилось большое количество воды из-за сильных дождей, которые продолжают идти в столице.
По данным Гидрометцентра, за последние часы в разных районах Москвы выпало от 15 до 30 миллиметров осадков. Наибольшее количество зафиксировано у станции метро "Тимирязевская", где выпало более 30 миллиметров дождевой воды за 40 минут.
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