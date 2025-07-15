Жители столичного ЖК построили плотину для защиты паркинга от затопления

Жители ЖК "Дмитровский парк" своими силами соорудили временную плотину, чтобы уберечь подземный паркинг от затопления. Во дворе комплекса скопилось большое количество воды из-за сильных дождей, которые продолжают идти в столице.

По данным Гидрометцентра, за последние часы в разных районах Москвы выпало от 15 до 30 миллиметров осадков. Наибольшее количество зафиксировано у станции метро "Тимирязевская", где выпало более 30 миллиметров дождевой воды за 40 минут.

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