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15 июля, 15:30

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Жители столичного ЖК построили плотину для защиты паркинга от затопления

Жители столичного ЖК построили плотину для защиты паркинга от затопления

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Жители ЖК "Дмитровский парк" своими силами соорудили временную плотину, чтобы уберечь подземный паркинг от затопления. Во дворе комплекса скопилось большое количество воды из-за сильных дождей, которые продолжают идти в столице.

По данным Гидрометцентра, за последние часы в разных районах Москвы выпало от 15 до 30 миллиметров осадков. Наибольшее количество зафиксировано у станции метро "Тимирязевская", где выпало более 30 миллиметров дождевой воды за 40 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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