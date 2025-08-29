Какие традиции нужно соблюдать в Ореховый Спас

Православные христиане отмечают Спас Нерукотворный, более известный как Ореховый Спас, ежегодно 29 августа. Как появился этот праздник и каковы его главные традиции и приметы – в материале Москвы 24.

Завершающий Спас

Ореховый Спас, отмечаемый 29-го числа, завершает цикл августовских Спасов. Официальное церковное название праздника – Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Согласно преданию, царь Эдессы Авгарь, больной проказой, отправил ко Христу художника: он был уверен, что сможет исцелиться сразу после того, как увидит лик Сына Божьего. По прибытии в Иерусалим писец смог найти Христа, но толпа помешала ему подойти ближе. В итоге он попытался написать портрет издалека, но безуспешно. Однако Иисус сам подозвал художника, взял ткань (убрус) и приложил ее к лицу – на ней сразу проступил отчетливый образ Христа. Считается, что именно он исцелил царя, а позднее, в X веке, был перенесен в Константинополь.

В свою очередь, на Руси праздник получил народное название "Ореховый Спас" из-за созревания к этому времени лесных орехов.

Церковные традиции и народные обычаи

Фото: Агентство "Москва"/ Артур Новосильцев

В день праздника в православных храмах совершается богослужение в честь Нерукотворного Образа. При этом верующие приносят для освящения орехи нового урожая, хлеб и мед. Особое значение имеет освящение воды: считалось, что она приобретает целебные свойства.

Дома на третий Спас принято ставить на стол множество еды, включая выпечку с яблоками, ягодами, овощами и, конечно, орехами. Центральным же блюдом всегда должен быть свежеиспеченный хлеб как символ завершающегося урожайного сезона.

С датой также связан ряд примет. К примеру, считалось, что необходимо избегать ссор и сквернословия – это расценивалось как особый грех. При этом вечер Орехового Спаса необходимо провести за столом в большой компании, иначе весь год будет сулить одиночество. Помимо этого, в праздник запрещено прибираться: предки верили, что это может накликать проблемы с деньгами. Нельзя также отказывать в помощи нуждающимся, иначе самому можно оказаться в сложной жизненной ситуации.

При этом в Ореховый Спас судили и о погоде на ближайшие месяцы: теплый день предвещал ясную и теплую осень. А обильный урожай орехов, согласно поверьям, предсказывал богатый урожай хлеба на следующий год.