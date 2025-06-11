Врач Скорогудаева: водоросли и грецкие орехи поддержат щитовидную железу

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Водоросли, а также кедровые и грецкие орехи поддерживают здоровье щитовидной железы. Этим с Москвой 24 поделилась врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Скорогудаева.

Она отметила, что снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз) происходит на фоне нехватки йода в организме.





Елена Скорогудаева врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Вследствие этого человек начинает плохо соображать, целый день испытывает чувство сонливости, набирает вес. При этом волосы выпадают, а кожа становится сухой.

Также дефицит йода приводит к увеличению щитовидной железы и изменению ее структуры, а также провоцирует аутоиммунные процессы. Чтобы поддержать здоровье органа, организму необходимо 200 микрограммов йода в день, а при беременности – 500.

"Поэтому необходимо включать в рацион пищу с содержанием йода. К ней относятся морепродукты, в частности водоросли, грецкие и кедровые орехи. К тому же необходимо следить за уровнем элементов в организме: селеном, цинком, железом, витаминами А и В12, а также аминокислотами. Однако рассчитать все эти дозировки самостоятельно сложно, поэтому стоит обратить внимание на специальные комплексы для поддержания щитовидной железы", – заключила эксперт.

Ранее врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Инна Мисникова рассказала, что повышенная потливость нередко возникает при эндокринных нарушениях. Также симптом может быть проявлением менопаузы, часто сопровождающейся приливами.

