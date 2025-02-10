Врач Фарисеева: проблемы эндокринной системы могут стать причиной мерзнущих ног

Фото: 123RF/serezniy

Причиной мерзнущих ног могут стать проблемы эндокринной системы, а также нарушения работы щитовидной железы, гипотиреоз и диабет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на нутрициолога Наталью Фарисееву.

"Также ноги могут быть холодными из-за облитерирующего атеросклероза, когда склеротические бляшки в крупных сосудах начинают распространяться на периферические артерии, ухудшая кровоток. Такой симптом часто проявляется в пожилом возрасте", – поделилась врач.

При этом, по словам специалиста, у молодых людей мерзнущие ноги могут стать симптомом облитерирующего эндартериита – воспаления внутренних оболочек артерий. Обычно пациенты с таким заболеванием отмечают холод в конечностях, нечувствительность стоп, а также различные покалывания и парестезии.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что ощущение постоянного холода может наблюдаться при атеросклерозе и сахарном диабете. По его словам, с возрастом у многих развиваются атеросклеротические изменения в сосудах. Образуются бляшки, которые затрудняют нормальный ток крови, и, поскольку она плохо поступает к конечностям, человек мерзнет. Помимо прочего, зябкость может быть связана со стрессом и повышенной тревожностью.