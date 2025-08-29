Жара в конце августа не сможет прогреть водоемы столичного региона для купания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жаркая погода, которая придет в Москву и Подмосковье 30–31 августа, не сможет прогреть водоемы для купания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По последним данным, температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода достигает 15 градусов. При этом для комфортного купания этот показатель должен быть не ниже 20–22 градусов.

Ожидается, что температура воздуха в Москве на предстоящих выходных достигнет 30 градусов, что на 7–10 градусов выше нормы. При этом для установления нового рекорда суточной температуры не хватит лишь 2 или 3 градусов.

Утром 1 сентября в столице прогнозируется 18 градусов. Днем воздух прогреется до 22–25 градусов, а вечером похолодает до 15 градусов.

После 5-го числа воздушные массы сменятся. Температура воздуха в дневные часы будет фиксироваться на уровне 15 градусов, а по ночам она продолжит опускаться до 10 градусов и ниже. Тем не менее синоптики не исключают повторения бабьего лета во второй половине сентября.