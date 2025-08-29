30-градусную жару спрогнозировали в столице 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Воздух в Москве в воскресенье, 31 августа, прогреется до 30 градусов, что будет на 7–10 градусов выше климатической нормы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Грядущие выходные в метеорологическом отношении будут лучшими за весь август. На атмосферную авансцену выйдет гребень антициклона, который подарит москвичам и жителям Центральной России идеальную солнечную и сухую погоду", – отметил синоптик.

По ночам в предстоящие выходные в столице ожидается не ниже 13–16 градусов, а днем в субботу и воскресенье – до 26–29 и 27–30 градусов соответственно. При этом до установления нового рекорда суточной температуры не хватит 2 или 3 градусов.

"По метеостатистике так жарко лето прощается с москвичами в среднем не чаще 1 раза в 15 лет", – отметил Тишковец.

По его словам, похожая дневная температура 31 августа фиксировалась на метеостанции ВДНХ в 2020 году (30,8 градуса), в 1992 году (29,5 градуса), 1968 году (28,3 градуса) и 1963 году (28,1 градуса).

При этом утром следующего дня, 1 сентября, не исключены локальные дожди, столбики термометров покажут не выше 15 градусов. Во время проведения школьных линеек воздух в первый осенний день прогреется до 20 градусов, а дневная температура составит 21–24 градуса.

Ветер будет дуть скоростью 4–9 метра в секунду. В последующие дни из-за скандинавского антициклона в городе чуть похолодает – ночью будет 10–13 градусов, а днем – 18–21.

Ранее климатолог Николай Терешонок в беседе с Москвой 24 рассказал, что сентябрь не будет таким же аномально жарким и засушливым, как год назад. Однако количество осадков в ноябре может побить рекорд прошлого года. Специалист напомнил, что в ноябре 2024-го при норме порядка 52 миллиметров осадков выпало почти 80.

