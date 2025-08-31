На юге Китая выявили 225 новых случаев лихорадки чикунгунья за неделю

Фото: ТАСС/Zuma/Alvaro Fuente

Китайские врачи выявили за неделю 225 новых случаев заражения вирусом чикунгунья на территории южной провинции КНР Гуандун. Об этом сообщили в региональном центре по контролю и профилактике заболеваний, передает ТАСС.

Всего было выявлено порядка 10 тысяч случаев заражения. Вспышка вируса произошла в провинции в начале июля во время жаркой и влажной погоды, которая способствовала размножению комаров-переносчиков.

Инфицированные были также зарегистрированы в Макао, Гонконге и Гуанси-Чжуанском автономном районе. При этом летальных исходов и тяжелых случаев заболевания не зафиксировано.

Ранее в РФ подтвердился второй завозной случай лихорадки чикунгунья. В ходе эпидемиологического расследования после выявления первого завозного случая, а также работы с контактными лицами, выявили еще двух человек с повышенной температурой тела. Все они являются членами одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке.

Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. Риска распространения инфекции в России нет.

