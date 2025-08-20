Москвичам показали варианты нового комплекса на месте "дома-книжки" на Новом Арбате

Москвичи могут выбрать вид нового комплекса на месте легендарного "дома-книжки" на Новом Арбате с помощью портала "Активный гражданин". Москва 24 расскажет, как создавалось знаменитое здание и что возведут на его месте.

Новые решения

1 из 3

Москвичам предложили выбрать внешний вид комплекса, который будет находиться на месте легендарного "дома-книжки" на Новом Арбате (бывшего здания Совета экономической взаимопомощи).

О том, что строение признали аварийным, стало известно в октябре 2024 года. Согласно заключению НИУ МГСУ, оно не соответствовало требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности, а также энергоэффективности.

Позднее заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов сообщал РИА Новости, что с учетом современных технологий здание не является комфортным, причем некоторые конструктивные элементы уже "отслужили свое и требуют существенных вложений в обновление, то есть полной замены".



Владимир Ефимов заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Это делает проект приспособления здания к современному использованию нецелесообразным. Поэтому мы думаем, что на его месте мог бы появиться объект, который станет определенным символом нашего времени.

В свою очередь, инвестор, планирующий заняться строительством "социокультурного кластера" на Новом Арбате, отмечал, что на месте "книжки" появится 600 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 450 тысяч займут социокультурные, досуговые и деловые объекты, а остальное – жилье и технико-эксплуатационные помещения.

Согласно планам, новое архитектурное решение должно объединить в цельную городскую панораму Новый Арбат, бизнес-центр "Москва-Сити" и жилые кварталы поблизости. В итоге на выбор москвичам предложили три концепции нового здания – все они сохраняют исторические традиции, но также учитывают современные подходы в градостроительстве и обновлении территорий рядом.

Первый вариант предполагает сохранение облика привычной горожанам "книжки" и дополняет ее новым зданием, напоминающим свиток.

предполагает сохранение облика привычной горожанам "книжки" и дополняет ее новым зданием, напоминающим свиток. Второй включает в себя комплекс из трех высоток с акцентом на линии и формы, напоминающие предыдущий дизайн здания.

включает в себя комплекс из трех высоток с акцентом на линии и формы, напоминающие предыдущий дизайн здания. Третий вариант подразумевает обновление постройки и ее сохранение в качестве композиционного центра района. При этом рядом возведут второй, но более высокий и монументальный "дом-книжку".

Решить судьбу "книжки" и проголосовать за понравившийся вариант можно на портале "Активный гражданин".

Историческое наследие

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Экономист Андрей Бархота в разговоре с телеканалом Москва 24 поделился мнением, что здание на Новом Арбате является визитной карточкой района. Именно поэтому реконструкция здания носит стратегический характер как для туристических потоков, так и для самих москвичей.

"Дом является частью ансамбля архитектуры Нового Арбата, которая "продолжается" до Дома правительства. "Дом-книжка" был построен, когда сталинская архитектура уступила место более простым решениям", – добавил урбанист Дмитрий Кудинов.

При этом мнения самих москвичей по поводу будущего одного из символов города разделились.

"Я за то, чтобы это здание убрали и построили более современное, технологичное", "я за это здание, тем более, оно сильно не изношено. Его можно просто отреставрировать – современные методы позволяют", "эти здания надо оставлять как здесь, так и на Красной Пресне, потому что это национальное достояние", – поделились жители города с телеканалом.

На сегодняшний день площадь комплекса составляет более 56 тысяч квадратных метров, в нем 31 этаж. Он состоит из трех зданий, которые объединены одним стилобатом, что напоминает раскрытую книгу (отсюда и народное название). При этом Совет экономической взаимопомощи находился в здании в 1970–1991 годы. Позднее, с начала 1990-х годов, в здании работали структуры столичной мэрии.

Архитектор Михаил Посохин в разговоре с телеканалом Москва 24 отметил, что здание, построенное во второй половине 1960-х годов, соответствовало духу своего времени.





Михаил Посохин архитектор Здание СЭВ, построенное по проекту моего отца – Михаила Васильевича Посохина, отвечало своему времени, идеологии, задачам Москвы как столицы социалистических стран, объединяемых советом экономической взаимопомощи СЭВ.

Кроме того, в строительстве участвовали архитекторы А. А. Мндоянц, В. А. Свирский, а также специалисты из Восточной Германии, Чехословакии, которые тогда были единым государством, и других стран. В свою очередь, москвовед Мария Василенок подчеркнула, что здание СЭВ – уникальный объект во всех смыслах, в том числе с точки зрения новых инженерных решений, которые были применены при строительстве.