Москвичи выберут новую архитектурную доминанту Нового Арбата

1 из 3

Москвичи смогут выбрать архитектурную доминанту для обновленного комплекса на месте бывшего здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате. Голосование пройдет в проекте "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства столицы.

Комплекс СЭВ с момента постройки в 1960-х был главным акцентом Нового Арбата. Сейчас его обновление необходимо из-за технического состояния. Новый архитектурный комплекс свяжет Новый Арбат, деловой центр "Москва-Сити" и соседние жилые кварталы в цельную городскую панораму.

Горожанам предложили три концепции обновления комплекса. Все проекты подразумевают создание нового кластера с опорой на исторические традиции, а также с учетом новых решений в градостроительстве и развитии близлежащих территорий.

В первом варианте архитектурная доминанта получит форму, напоминающую огромный свиток. Комплекс с новыми функциональными пространствами интегрируется в динамичную жизнь мегаполиса.

Особенность второй концепции – три высотных корпуса. В их архитектуре сохраняются линии и формы, напоминающие историческое здание.

В третьем варианте предусматривается обновление здания по современным технологиям и его сохранение как композиционного центра района. Рядом возведут еще один дом-книжку, который будет выше и монументальнее.

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование за название новой набережной в Нагатинском Затоне. В опросе приняли участие более 153 тысяч горожан. Большинство голосов (30%) набрал вариант "Царская набережная".

Длина новой набережной в музее-заповеднике "Коломенское" составила 3,5 километра. Ее особенностью стал деревянный настил над водой.

