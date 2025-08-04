В проекте "Активный гражданин" выберут название набережной Москвы-реки

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Горожане выберут название для набережной Москвы-реки на территории музея-заповедника "Коломенское" в новом голосовании проекта "Активный гражданин". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На выбор доступны пять вариантов, каждый из которых отмечает историческое и природное значение "Коломенского". Наименование "Набережная Вознесения" отдает дань уважения уникальному объекту культурного наследия религиозного назначения – церкви Вознесения Господня.

Вариант "Царская набережная" также покажет историческую ценность и станет отсылкой к селу Коломенскому, в котором к XVI веку была создана парадная великокняжеская резиденция.

Название "Романовская набережная" отнесет к периоду династии дома Романовых, расцвету и становлению архитектурной жемчужины Москвы в царствование Алексея Михайловича и Екатерины II.

Наименование "Петровская набережная" станет воспоминанием о первом императоре всероссийском Петре Великом.

Участники проекта подчеркнут природное многообразие и экологическое значение музея-заповедника. Эту особенность продемонстрирует название "Родниковая набережная". Некоторые источники "Коломенского" находятся под государственной охраной. Среди них числятся четыре родника в Голосовом овраге.

Сергей Собянин открыл новую пешеходную набережную в музее-заповеднике "Коломенское" в конце июля. Ее протяженность составила 3,5 километра. Она является лишь первым этапом реконструкции всего исторического парка. Вторым этапом станет центральное ядро, которое благоустроят до конца 2025 года.

Особенностью новой набережной стал деревянный настил длиной 1,7 километра. На причальной площади были открыты ресторан и кафе с волнообразным навесом. Имеется зона отдыха с арт-объектом. В центральной части набережной открыт павильон досугового проекта для детей "Московские каникулы".

