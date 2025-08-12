Виртуальные туры по музеям ВДНХ появились на сайте выставки

Фото: 360.vdnh.ru

Виртуальные 3D-туры по музеям ВДНХ появились на сайте выставки. Пользователи смогут посетить 5 пространств в рамках проекта, подготовленного к 86-летию выставочного комплекса проекта. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина, передает пресс-служба ВДНХ.

Для прогулки москвичам и туристам доступна выставка Третьяковской галереи, расположенная в павильоне № 1 "Центральный". В этой локации можно увидеть картины, скульптуры и другие произведения советских и современных авторов.

Среди них – модель монументальной композиции Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" и горельеф "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!", созданный группой мастеров под руководством Евгения Вучетича.

Второй тур покажет пользователям Музей ВДНХ, в котором находится макет фонтана "Дружба народов", архивные фотографии, датированные разными периодами развития комплекса. Жители и гости столицы могут прогуляться по центру "Космонавтика и авиация", Музею славянской письменности "Слово" и Музею героизма.

Помимо этого, всех желающих приглашают к прогулке по метавселенной ВДНХ. Проект стал виртуальной копией выставочного комплекса, в которой с помощью игровых технологий воссоздали 114 объектов и 566 экспонатов. Пользователи не только рассмотрят архитектуру пространств и детали фасада, но окажутся в "Зеленом театре" и смогут прокатиться на самокате по территории.

Ранее стало известно, что в столице с 23 по 27 августа пройдет Московская международная неделя кино. В ней примут участие представители киноиндустрии из нескольких десятков стран, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилию, Францию и Египет.

В рамках недели кино для гостей подготовят бесплатные кинопоказы в сети "Москино", "Художественном" и кинотраке, являющемся уникальным мобильным кинотеатром, который будет ходить по паркам и знаковым площадкам города.